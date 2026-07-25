Nassr Kulübü Başkanı Abdullah el-Macid, Ahli'deki meslektaşı Halid el-Gamidi'nin izinden giderek görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Basında çıkan haberler, Ahli Başkanı Halid el-Gamidi'nin, eski başkan Yaser el-Mishal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına adaylık dosyası sunmak amacıyla görevinden ayrılmaya karar verdiğini doğrulamıştı.

Birkaç saat sonra Abdullah el-Macid, Suudi kulübünün başındaki yasal görev süresinin sona ermesi ve önümüzdeki dönemde görevine devam etmek istememesi üzerine Nassr Kulübü'nden ayrıldığını açıkladı.

El-Macid, "X" sitesindeki kişisel hesabından şunları yazdı: "Kulüplerin sevenleri varsa, Nassr'ın âşıkları vardır; onların bulunduğu konumlar değişse de Nassr'ın kalplerindeki yeri değişmez."

El-Macid şunları duyurdu: "Bugün, yasal sürenin sona ermesi ve şirketler sistemine ilişkin otomatik uzatma dönemine iş koşullarım nedeniyle devam etmek istememem üzerine başkanlık koltuğunu bırakıyorum."

Şöyle ekledi: "Unutulmaz anıları, ölümsüz anları, açık ve gizli mücadeleleriyle bir dönem yaşadım; bu dönem, sonunda en zor lig şampiyonluğunun kazanılmasıyla taçlandı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle ve son olarak Allah'a şükür, sonra da sabreden ve zafere ulaşan siz vefalı taraftarlara teşekkür ederim. Vefa ve aidiyet hikâyeleriyle dolu bir dönem boyunca gösterdikleri çaba için yönetim kurulundaki meslektaşlarıma, onur üyelerine, teknik ve idari heyetlere, oyunculara ve tüm komite ve kurullara teşekkür ederim."

Şöyle tamamladı: "Eskiden olduğu gibi yeniden sarı tribüne dönüyorum. Gelecek yönetimin belirlenmesinde sahip olduğum oylar ise Nassr taraftarına ait olacak ve kulüp için ideal seçenek olduğunu düşündüğünüz herhangi bir adayı destekleyeceğim. Kesin olan şu ki, Nassr camiasına hizmet edecek herkesin bir numaralı destekçisi olacağım."

Bazı haberler, Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Nassr, Ahli ve İttihad kulüplerinin kâr amacı gütmeyen kuruluşunun başkanlık makamının kaldırılmasına ve bu kulüplerin önümüzdeki dönemde satışa çıkarılmasına yönelik bir eğilim bulunduğunu ortaya koymuştu.

Abdullah el-Macid'in son iki sezon boyunca Nassr Kulübü başkanlığını üstlendiği ve kulübü tam 7 yıllık bir aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşıdığı hatırlatılır.