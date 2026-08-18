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Al Ahly için Asya Elit Ligi'nde ateşten yol: Başlangıç Al Ain'e karşı, final Katar'da

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli
Al Hilal
Al Ittihad
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Al-Ahli'nin 2026-2027 AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yol haritası

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 2026-2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasında zorlu bir yolculuğa hazırlanıyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan kura çekimi, ekibi Körfez ve Orta Asya'nın devleriyle doğrudan karşı karşıya getirdi.

Asya şampiyonu yolculuğuna kendi sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'e karşı ağır siklet bir mücadeleyle başlayacak. Bu karşılaşma büyük bir rövanş ve taraftar heyecanı taşıyor. Ardından ekip, deplasmanda üst üste iki maça çıkacak: önce Doha'da Katar ekibi Al Sadd, sonra da Asya'nın en zorlu deplasmanlarından birinde Özbekistan ekibi Nasaf ile karşılaşacak.

Al Ahli daha sonra kendi sahasına dönerek üst üste iki maç oynayacak. Beklenen bir Körfez derbisinde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'yi, ardından da Katar ekibi Al Gharafa'yı ağırlayacak. Bu iki maç, tur atlama şanslarını güçlendirecek altı puanı toplamak için altın bir fırsat niteliğinde.

Kritik aşamalarda Al Ahli, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'a konuk olacak, ardından Cidde'de Özbekistan ekibi Pakhtakor'u ağırlayacak. Lig aşamasındaki yolculuğunu ise Katar'a yeni bir seyahatle, Katar ekibi Al Shamal ile oynayacağı ve eleme turlarına geçiş bileti için belirleyici olabilecek bir maçla tamamlayacak.

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