Al-Ahly’deki devrim devam ediyor… Ivan Tony ayrılmanın eşiğinde!

Medya mensubu Khaled Al-Shneif, Suudi Al-Ahli’nin forveti olan İngiliz yıldız Ivan Tony’nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz haber verdi.

Al-Ahli, Fildişili Frank Kessié'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından birkaç gün sonra Cezayirli Riyad Mahrez'i de kadrosundan çıkarmıştı.

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El-Şenif, "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada, "Tony'nin bu yaz Al-Ahli'den ayrılmasını ihtimal dışı saymıyorum" dedi.

Şenif sözlerine şöyle devam etti: “Teknik kadro ve teknik direktörün şu anki yaklaşımı, hızlı oyunculara güvenmektir; Mahrez ve Kessié’nin ayrılmasının ardındaki neden de budur.”

Şunif sözlerini şöyle tamamladı: “Tony’yi Al-Ahli’nin dışına çıkarken görebiliriz; bu konu öncelikle Alman teknik direktöre bağlı.”



