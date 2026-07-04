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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Çeviri:

Al-Ahly’deki devrim devam ediyor… Ivan Tony ayrılmanın eşiğinde!

I. Toney
Al Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
İngiltere
Suudi Arabistan
Cezayir
Côte d’Ivoire

İngiliz yıldız takımdan ayrılacak mı?

Medya mensubu Khaled Al-Shneif, Suudi Al-Ahli’nin forveti olan İngiliz yıldız Ivan Tony’nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz haber verdi.

Al-Ahli, Fildişili Frank Kessié'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından birkaç gün sonra Cezayirli Riyad Mahrez'i de kadrosundan çıkarmıştı.

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El-Şenif, "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada, "Tony'nin bu yaz Al-Ahli'den ayrılmasını ihtimal dışı saymıyorum" dedi.

Şenif sözlerine şöyle devam etti: “Teknik kadro ve teknik direktörün şu anki yaklaşımı, hızlı oyunculara güvenmektir; Mahrez ve Kessié’nin ayrılmasının ardındaki neden de budur.”

Şunif sözlerini şöyle tamamladı: “Tony’yi Al-Ahli’nin dışına çıkarken görebiliriz; bu konu öncelikle Alman teknik direktöre bağlı.”


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