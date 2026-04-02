Al-Ahli Jeddah'ın Lucas Moura ile yaptığı görüşmelerin gerçeği nedir?

Bazı basın haberleri, Cidde Al-Ahli kulübünün, şu anda São Paulo'da forma giyen ve daha önce Tottenham Hotspur'da oynayan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura ile gelecek sezon takımda forma giymesi için yürütülen görüşmelerin gerçekliğini ortaya çıkardı.

Bazı basın haberleri, Lucas Moura ile bazı görüşmelerin yapıldığını, özellikle de Al-Ahli Jeddah ve ABD'li Los Angeles Galaxy kulüplerinin, oyuncunun São Paulo ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda sona ermesi nedeniyle ilgilendiğini belirtmişti.

Ancak "ESPN" ağı, Al-Ahli Jeddah'ın Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalamak için herhangi bir görüşme yürüttüğünü kesin bir dille yalanladı ve Suudi kulübünün gelecek sezon onun hizmetlerini almaya ilgi duymadığını doğruladı.

Kanal, eski Tottenham yıldızına olan tek ilginin, 2023 yazında Sao Paulo'ya katılmadan önce de onu kadrosuna katmak isteyen Los Angeles Galaxy'den geldiğini doğruladı.

Ayrıca okuyun: Tek vuruşta iki sakatlık... Al-Ahli Jeddah, Damak karşısında profesyonel oyuncusunu kaybetti

33 yaşındaki oyuncu ise şu anda herhangi bir teklifi düşünmüyor ve 2026 Dünya Kupası'ndan sonra daha iyi bir şekilde geri dönmek için, mevcut sezonun sonuna kadar Brezilya ekibinden uzak kalmasına neden olacak sakatlığından kurtulmaya odaklanıyor.

Döndükten sonra Lucas Moura, önünde bulunan tüm seçenekleri değerlendirecek. Bunların arasında, uygun bir teklif gelmesi halinde, özellikle de bu onun ilk tercihi olduğu için, São Paulo'da bir süre daha kalmak da bulunuyor.

Moura, São Paulo'da başladığı futbol kariyerinde, 2013 ile 2018 yılları arasında 5 yıl Paris Saint-Germain'de ve aynı süre Tottenham'da forma giydikten sonra, 2023'te Brezilya kulübüne geri dönmüştü.

Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı son dönemde belirgin bir düşüş gösterdi. Bu sezon Sao Paulo formasıyla oynadığı 16 maçta sadece 3 gol attı ve 1 golün hazırlayıcısı oldu; bu maçların çoğunda yedek kulübesinden oyuna girdi.