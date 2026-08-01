Akıntıya karşı: Bir Arap ülkesi Infantino'ya desteğini açıkladı

Katar Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino'ya tam desteğini açıkladı.

Katar Federasyonu, X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Infantino'nun dünya genelinde futbolun geliştirilmesi ve büyütülmesine yönelik sürdürdüğü çabaları desteklediğini belirtti.

Açıklamada, Katar Federasyonu Başkanı Şeyh Hamad bin Halife bin Ahmed Al Thani'nin, uluslararası futbol topluluğundaki genel menfaate hizmet edecek şekilde, Infantino'nun "FIFA Forward Enterprise" önerisini ilerletmeme kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Katar Federasyonu Başkanı, FIFA'nın önerisinin incelenmeye değer bazı fikirler içerdiğini açıkladı.

Ayrıca, mevcut dönemde tüm üye ulusal federasyonların birliğinin ve sürekliliğinin doğrudan bir öncelik olarak korunması amacıyla, FIFA'nın önerisinden geri adım atma kararını da övdü.

Açıklama şu ifadelerle sona erdi: "Katar Futbol Federasyonu olarak, Başkan Infantino'nun dünya genelinde futbolun geliştirilmesi ve büyütülmesine yönelik sürdürdüğü çabalara tam desteğimizi teyit ediyoruz."

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ise FIFA'nın önerisine karşı çıktığını açıklamış, Dünya Kupası'nı boykot etme kararı almış ve Infantino'nun istifasını talep etmişti.