Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs çıktı!

Ege ekibinde büyük şok! Kulüpten yapılan resmi açıklamada 2'si teknik ekip, 3'ü futbolcu, 7'si personel olmak üzere 12 kişinin koronavirüse yakalandığ

TFF 1. Lig takımı Akhisarspor'a koronavirüs testlerinden kötü haber geldi. Yapılan testlerde 12 kişide koronavirüs tespit edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada 2'si teknik ekip, 3'ü futbolcu, 7'si personel olmak üzere 12 kişinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

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Açıklamanın tam metni şöyle;

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"Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır."