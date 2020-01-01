Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Yeşil siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Lig'de oynadığı son beş maçtan galibiyet alamayan Akhisarspor, geçtiğimiz günlerde Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı. Ege temsilcisi, 19 maçta topladığı 28 puanla TFF 1. Lig'de altıncı sırada yer alıyor.