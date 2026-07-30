Abdellah Ouazane, Ajax’ın kapısını güçlü şekilde çalıyor. On yedi yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta FK Vojvodina karşısında şık bir asist yaparken, birkaç gün sonra da ilk kez Johan Cruijff ArenA’da sahne aldı.

Ouazane, De Telegraaf’a “süper güzel” bir hafta geçirdiğini söyledi. “Avrupa futbolundaki ilk asistim ve ardından statta ilk golüm.” Üst düzey yetenek, Burnley karşısında attığı galibiyet golüyle (2-1) Ajax taraftarını büyük sevince boğdu.

Johan Cruijff ArenA’da oynamak, Ouazane için çok özel bir deneyimdi. “Maçtan önce Mokkie’yle (Jorthy Mokio, ed.) ArenA’da oynamanın nasıl bir şey olduğunu konuşuyordum. Benim için ilkti ve başlangıçta kafam biraz bununla meşguldü. Bir süre sonra rahat hissettim ve kendi oyunumu oynayabildim.”

Oyun kurucu, bir yıl önce Real Madrid’e gitme yolundaydı. Ancak sağlık kontrolünde bazı sorunlar ortaya çıktı ve bu nedenle İspanyol devi Ajax’la iş yapmamaya karar verdi. Bu durum, Ouazane için Amsterdam’da kendisini fazladan kanıtlamak adına yeterli motivasyonu sağladı.

“Ben tam tersine bundan güç aldım. Ajax’a geri dönmek benim için en iyi seçenekti. Çok mutluyum ve insanların beni neden bir yetenek olarak gördüğünü yeniden göstermek istiyorum. Sporda gerçek bir adam olmak istiyorum” diyen genç Ajaxlı, Real Madrid hikâyesini artık geride bıraktı.

“Bundan dolayı çok mutluyum. Bence bunu sahadaki özelliklerimle hak ettim. Konu artık yeniden ben ve Ajax, o ise daha az.” Ouazane artık özellikle Eredivisie’de süre almak istiyor. “Ve oradan yetişkin futboluna doğru ilerlemek istiyorum. Her şeyin bir zamanı var, evde bana böyle öğretildi.”

Ouazane son olarak, şu anda aldığı övgülere rağmen asla şımarmayacağını vurguladı. “Nereden geldiğimi biliyorum ve Mo (Abdallah, ed.) da böyle düşünüyor. Bence en güçlü yönümüz bu. Kendimiz olarak kalmalı ve asla değişmemeliyiz, çünkü önümüzde daha çok uzun bir yol var. Asıl şimdi gerçekten başlayacak.”