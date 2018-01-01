Ajax'ın yıldızı Frenkie de Jong, Barcelona'yı seçti

Ajax'ın genç yıldızı Frenkie de Jong, Barcelona'nın transfer teklifini kabul etti.

Dünya devlerinin peşine düştüğü Ajax'ın 21 yaşındaki yıldızı Frenkie de Jong, tercihini Barcelona'dan yana kullandı.

Sport'un haberine göre; Manchester City, Bayern Münih ve PSG ile de görüşme gerçekleştiren Hollandalı yıldız, Barcelona'nın transfer teklifini kabul etti.

Katalan devi, geleceğin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Frenkie de Jong'a 5 yıllık sözleşme önerdi.

Ajax, De Jong için 75 milyon euro isterken, Barcelona ise 60 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti.