Ajax, pazar günü VriendenLoterij Eredivisie’de deplasmanda Telstar’ı 0-4 mağlup etti. Amsterdam ekibi ilk yarıda son derece tutuk bir oyun sergilese de, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare ve oyuna sonradan giren Marcos Leonardo’nun golleriyle farkını net şekilde ortaya koydu.

Ajax, Youri Baas’ın yerine ilk 11’de başlayan Dies Janse ile maça çıkarken, Oscar Gloukh sol kanatta görev yaptı. Teknik direktör Míchel Sánchez’in ekibi ilk düdükten itibaren topa çok sahip oldu, ancak bundan neredeyse hiç tehlike üretemedi. Tempo düşüktü ve Telstar, rakibini kendi kalesinden fazla zorlanmadan uzak tutmayı başardı.

Ev sahibi ekip, ilk yarı ilerledikçe kendini biraz daha net göstermeye başladı. 27. dakikada Janse’nin Jelani Seedorf’un ortasını engellemesinin ardından Telstar bir korner kazandı, kısa süre sonra da Rui Mendes döner dönmez yaptığı vuruşta topu auta gönderdi. Ajax ise o ana kadar hâlâ ciddi bir fırsat yaratamamıştı.

37. dakikada Ajax’ın ilk gerçek fırsatında gol geldi. Berghuis’in tehlikeli şekilde içeri kestiği kornerde Klaassen, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 0-1’e getirdi. Kısa süre sonra Gerald Alders, Telstar adına uzak mesafeden şansını denedi, ancak Marc ter Stegen gole izin vermedi.

İlk yarının sonlarına doğru Ajax, soyunma odasına daha farklı bir üstünlükle gitmeyi düşündü. Gloukh’un ince pasında Julian Brandt topla buluştu, Alman oyuncu da topu Ronald Koeman junior’ın üzerinden şık bir aşırtmayla ağlara gönderdi. Ancak Brandt’ın çok az farkla ofsaytta olduğu ortaya çıktı ve VAR incelemesinin ardından gol kesin olarak iptal edildi.

Telstar, ikinci yarının hemen başında beraberlik için çok önemli bir fırsat yakaladı. Alders, rahat tavırlı Jorthy Mokio’dan topu kapıp Mendes’i kaçırdı, ancak Ter Stegen iyi bir kurtarışla 1-1’i önledi. Birkaç dakika sonra Mendes bir kez daha auta vurdu ve ardından Ajax kısa sürede maçı kontrolüne aldı.

56. dakikada Berghuis, hızlı gelişen bir kontratakta Tyrone Owusu’yu geçip sağ ayağıyla ağları bularak farkı ikiye çıkardı. Dört dakika sonra skor 0-3 oldu: Koeman junior topu Klaassen’e kaptırdı, ardından Berghuis Arokodare’yi gördü ve golcü oyuncu fırsatı değerlendirdi. Böylece Berghuis, bir gol ve iki asistle Ajax’ın üstünlüğünde büyük pay sahibi oldu.

Sánchez, maçın son bölümünde Abdellah Ouazane, Youri Baas, Oliver Edvardsen ve Marcos Leonardo’yu oyuna alırken, FC Barcelona’dan gelen Joffre Torrents de sonradan oyuna girerek Ajax formasıyla ilk maçına çıktı.

Leonardo, 78. dakikada skoru 0-4’e getirdi. Ronald Koeman junior, Ouazane’nin şutunu iyi kontrol edemedi ve Brezilyalı oyuncu, ilk zayıf vuruşunun ardından takibini sürdürerek topu ağlara gönderdi. Böylece Ajax, son derece zorlu geçen ilk yarıya rağmen Velsen-Zuid’de sonunda farklı bir galibiyet elde etti.