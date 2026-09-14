Ajax, Yves Bissouma’dan (30) anında yanıt aldı

Ajax’ın, Yves Bissouma’yı Amsterdam’a getirebileceğine dair güçlü bir umudu var. De Telegraaf böyle aktarıyor. Mike Verweij’e göre Avrupa’nın beş büyük liginden ciddi bir rekabet olsa da kulüp, 30 yaşındaki orta sahayı bir sezonluğuna ve bir yıllık opsiyonla kadrosuna katmaya yakın görünüyor.

Bissouma, Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesinin bu yaz sona ermesinin ardından kulüpsüz durumda bulunuyor. Bu nedenle Ajax, transfer döneminin kapanmasına rağmen Mali Milli Takımı formasını 46 kez giyen oyuncuyla hâlâ anlaşma yapabilir.

Bissouma’ya yakın kaynaklara göre sportif direktör Jordi Cruijff, oyuncunun transferiyle sürpriz yapmak istiyor. Orta saha oyuncusu önemli bir tecrübe birikimi getiriyor; zira sekiz sezon Premier League’de oynadı, öncesinde ise iki yıl Ligue 1’de forma giydi.

Bissouma, 18 yaşındayken Mali’deki Real Bamako’dan ayrılarak Lille OSC’ye katıldı ve ilk etapta ikinci takımda oynadı. Fransa’daki çıkışının ardından Brighton & Hove Albion, 2018’de onun için yaklaşık 17 milyon avro ödedi. Tottenham ise dört yıl sonra yaklaşık 30 milyon avro verdi.

Bissouma, sözleşmesi sona ermeden önce Spurs formasıyla toplam 111 maça çıktı. Malili oyuncu, koşu kapasitesi ve ikili mücadele gücüyle tanınıyor; hem 6 numara hem de 8 numara olarak görev yapabiliyor.

Ajax, bu yaz kadrosunda çok sayıda yeni oyuncuyla köklü değişikliklere gitti. Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer ve Marc-André ter Stegen de bu isimler arasında yer aldı. Cruijff, bu yaklaşımı daha önce NOS’a şu sözlerle savunmuştu: “Dört sezon üst üste şampiyonluk kazanamıyorsunuz. Sonra aynı şeyi yaparsanız daha iyi olmaz. O zaman çözüm aramanız ve yaratıcı olmaya çalışmanız gerekir.”

Habere göre Bissouma’nın olası gelişi, Ajax’ın üç kulvarda birden yarışabilecek geniş bir kadro kurma isteğiyle örtüşüyor. Cruijff, VriendenLoterij Eredivisie, KNVB Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edebilecek bir ekip oluşturmak istiyor.