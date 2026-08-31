Ajax, Youri Regeer için bu kiralama bedelini alacak

Youri Regeer’in Werder Bremen’e transferi artık resmen bitmek üzere. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu pazartesi öğleden sonra sağlık kontrolünden geçti ve Alman kulübüne imzayı attı. Haberi, Algemeen Dagblad’dan Johan Inan X üzerinden duyurdu.

Ajax’ın satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasını muhabire göre kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Bu süreçte Amsterdam ekibinin hemen alacağı rakam da netleşti: Inan’a göre Werder Bremen, 200 bin avroluk “düşük bir kiralama bedeli” ödeyecek.

Pazar günü, Ajax ile Werder Bremen’in Regeer’in geçici transferi konusunda kesin anlaşmaya vardığı zaten ortaya çıkmıştı. De Telegraaf’ın daha önce aktardığına göre Alman kulübü, kiralama süresi boyunca orta saha oyuncusunun maaşının tamamını da üstlenecek.

Bunun yanı sıra Werder Bremen, 5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu da aldı. Bundesliga kulübü bu opsiyonu kullanmaya karar verirse Regeer, Ajax’a sonunda hatırı sayılır bir gelir daha kazandırabilir.

Ajax, Regeer’i Ocak 2025’te 4,5 milyon avro karşılığında FC Twente’den geri getirdi. Dönüşünden kısa süre sonra sakatlanan Amsterdam ekibinin altyapı oyuncusunun Johan Cruijff ArenA’daki ikinci dönemi hiçbir zaman tam anlamıyla ivme kazanamadı.

Regeer, Ajax’ta düzenli olarak ön libero olarak kullanıldı ve Fred Grim ile Oscar Garcia dönemlerinde çok süre aldı. Míchel Sánchez yönetiminde de başlangıçta bu pozisyonda oynadı, ancak burada yeterince ikna edici olamadı.

Sofyan Amrabat’ın gelişiyle birlikte Regeer’in önü daha da kapandı. De Telegraaf’a göre Jordi Cruijff onu mümkünse bonservisiyle göndermek istiyordu, ancak satın alma opsiyonlu kiralama formülü sonunda ulaşılabilecek azami seçenek oldu.

Regeer’in Ajax ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor. Şu ana kadar A takım formasıyla 57 resmi maça çıktı; iki gol atıp beş asist yaptı.