Ajax, yıldız oyuncusunun geri dönüşüne odaklanıyor

Ajax, hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Voetbal International’a göre, birçok oyuncu takımdan ayrılma ihtimaliyle gündemdeyken, kulüp aynı zamanda Edson Álvarez’in geri dönüşünü hayal ediyor. West Ham United’ın Premier Lig’den düşmesi, Amsterdam ekibi için yeni fırsatlar yaratabilir.

Ajax, uzun süredir 6 numara pozisyonu için yeni bir orta saha oyuncusu arıyor. Jordan Henderson'ın ayrılmasından bu yana bu rol yeterince doldurulamadı. Takviye arayışında Ajax'ta onlarca isim gündeme geliyor, ancak Álvarez'in adı en çok öne çıkan isim.

Meksikalı oyuncu, kulüp içinde hâlâ büyük saygı görüyor. Ajax, hem 2025 yazında hem de 2026 kış transfer döneminde onu Johan Cruijff ArenA'ya geri getirmeye çalışmıştı. Ancak bir anlaşmaya varılamadı.

Álvarez, kısa süre önce Ajax'ın FC Utrecht ile oynadığı iç saha maçında (1-2 mağlubiyet) Johan Cruijff ArenA'da boy gösterdi. Orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'ye kiralayan West Ham United ile hâlâ sözleşmeli. Sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

West Ham, Premier League'de son iki maç öncesinde kötü durumda. The Hammers, rakibi Tottenham Hotspur'a karşı iki puanlık farkı kapatmak zorunda, aksi takdirde Championship'e düşecek.

Ajax'ta sadece transferler konusunda değil, kadrodan ayrılacak oyuncular konusunda da büyük bir temizlik yaşanacak gibi görünüyor. Sean Steur'un sözleşmesi uzatılmalı, kulüp ise Jorthy Mokio'yu kadroda tutarak geleceğe doğru önemli bir adım attı. Diğer birçok orta saha oyuncusu için ise gelecek pek parlak görünmüyor.

Kian Fitz-Jim'in önümüzdeki sezon teknik kadronun planlarında artık önemli bir rol oynamayacağı düşünülüyor. Branco van den Boomen ve Sivert Mannsverk de Amsterdam'dan ayrılabilir. Ajax bu şekilde kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca Jordi Cruijff, forvet hattını güçlendirmek için ciddi bir arayış içinde. Ajax, birçok kulübün ilgisini çeken Mika Godts'ın ayrılma olasılığını ciddiye alıyor. Bu nedenle sol kanat için olası yedekler şimdiden araştırılıyor.