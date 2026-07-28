Zakaria Ouazane, salı günü Instagram’da yaptığı paylaşımla Ajax’tan ayrıldığını duyurdu. De Telegraaf’tan Mike Verweij, pazartesi günü yaptığı haberde, şu anda hazırlık döneminde büyük beğeni toplayan Abdellah Ouazane’nin ağabeyinin FC Twente ve Heracles Almelo’nun altyapısında görev alacağını belirtmişti.

“On bir harika yılın ardından, benim için sadece spor yaptığım bir yerden çok daha fazlası olan kulübe veda etme zamanı geldi. Dokuz yaşında, büyük bir heyecanla sahaya adım atan bir çocuk olarak başlayan bu yolculuk; değerli tecrübeler, dostluklar ve sonsuza kadar saklayacağım güzel anılarla dolu bir döneme dönüştü” diye yazdı ayrılan santrfor Instagram’da.

“Bu karar kesinlikle kolay olmadı, çünkü Ajax her zaman hayatımın önemli bir parçası oldu” diyerek teşekkür mesajında bunu vurgulayan Zakaria Ouazane, “Yıllar boyunca bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum; antrenörlerden takım arkadaşlarıma, teknik ekibe kadar. Hepiniz hem saha içinde hem de saha dışında gelişimime katkı sağladınız ve bir insan olarak büyümeme yardımcı oldunuz” ifadelerini kullandı.

“Ajax kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak ve burada geçirdiğim zamana büyük bir minnettarlıkla dönüp bakıyorum. Kulübe ve kulüple bağlantılı olan herkese gelecekte en iyisini diliyorum” diyerek Ajaxlı futbolcu, Ajax taraftarlarına mesajını noktaladı.

Zakaria Ouazane, geride kalan sezonda sık yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Jong Ajax formasıyla Keuken Kampioen Divisie’de on üç maça çıktı. Bir gol kaydetti.