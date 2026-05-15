"Ajax, yeni teknik direktörle sözlü anlaşmaya vardı"

Míchel'in Ajax'a transferi bir adım daha yaklaşmış gibi görünüyor. Marca gazetesi muhabiri Matteo Moretto, Cuma günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, Amsterdam kulübünün İspanyol Girona takımının 50 yaşındaki teknik direktörüyle sözlü bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Johan Cruijff ArenA'da sözleşmenin ne zaman imzalanacağı henüz bilinmiyor. Bunun, LaLiga sezonunun bitiminden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Ligde on beşinci sırada yer alan Girona'nın iki maçı daha var.

Teknik direktör Jordi Cruijff, 2021'den beri Girona'da görev yapan Míchel'in hayranı. Bayer Leverkusen de teknik direktörle anılmıştı, ancak şimdilik Ajax'ın elinde en iyi kozlar var gibi görünüyor.

Henk Spaan, bu hafta Het Parool gazetesinde yeni teknik direktörün gelişini önceden haber verdi. "Cuma akşamı bir telefon aldım. Kısaca özetlemek gerekirse: Michel, bir hafta önce Ajax ile anlaşmaya vardı." Bununla birlikte, Spaan bir miktar ihtiyatlı davranıyor gibi görünüyor. "Elbette bunu doğrulayamadım," diyor Spaan.

Míchel daha önce, on yedi sezon forma giydiği Rayo Vallecano'nun başında yer almıştı. Bu kulüple LaLiga'ya yükseldi; aynı şekilde 2020'de Huesca ve 2022'de Girona ile de aynı başarıyı elde etti. İspanyol teknik direktör, geçen sezon Girona ile Şampiyonlar Ligi'ne bile yükseldi.

Ancak bu sezon işler biraz daha zor gidiyor: Takımı küme düşme mücadelesi veriyor - küme düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor. Pazar akşamı Atlético Madrid ile zorlu bir maç bekliyor, bir hafta sonra ise Elche rakip olacak.

Míchel, Mart ayında Fred Grim'den görevi devralan Óscar García'nın halefi olarak gösteriliyor. Ajax, bu sezona John Heitinga'yı teknik direktör olarak başlatmıştı, ancak birkaç hayal kırıklığı yaratan ayın ardından eski defans oyuncusu görevinden alındı.