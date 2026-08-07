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Ajax, yeni sağ kanat arayışında Mauro Couto'ya yöneldi

Transfers
Ajax
Sporting CP
M. Couto

Mauro Couto (Sporting Portekiz), aralarında Ajax’ın da bulunduğu beş kulübün ilgisini çekiyor. Haberi Fransız Foot Mercato duyurdu.

Yirmi yaşındaki Couto, şu ana kadar ağırlıklı olarak Sporting’in ikinci takımında forma giyen bir sağ kanat oyuncusu.

Transfermarkt verilerine göre Couto’nun değeri yaklaşık 1,5 milyon euro. Lizbon’daki sözleşmesinin bitmesine ise bir yıl kaldı.

Ajax, ilgilenen tek kulüp değil; RC Strasbourg, OGC Nice, Stade Brest ve Eintracht Frankfurt da Couto’yla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

İlk etapta Couto, doğrudan Jong Ajax için bir takviye gibi görünüyor. Sporting’de A takımda sadece birkaç maç oynadı.

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Couto, Portekiz’in genç milli oyuncularından biri. Sporting, onu üç yıl önce FC Paços de Ferreira’dan kadrosuna kattı.

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