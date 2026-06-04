"Ajax, yeni kalecisi olarak büyük bir isme yöneliyor"

Jordi Cruijff şu anda Ajax için yeni bir kaleci arayışında. Marc-André ter Stegen ve Mark Flekken'in Amsterdam ekibiyle adı anıldıktan sonra, İspanyol basında yeni bir isim gündeme geldi.

Míchel'in yeni baş antrenör olarak kesinleşmesinin ardından, Ter Stegen için kırmızı halı serildi. Alman oyuncu, kısmen sakatlığı nedeniyle Girona'da pek fazla forma şansı bulamasa da, İspanyol teknik direktörle birlikte Eredivisie'ye gidebilir.

İspanyol Sport gazetesi, "Ter Stegen, Ajax'ta yeni bir başlangıç yapabilir" diye yazıyor. "Yol tamamen onun için çizilmiş gibi görünüyor. Geriye sadece Alman oyuncunun bu yolculuğa çıkmaya istekli olup olmadığı kalıyor."

"Míchel, Ter Stegen'in Ajax'a gelmesinin en büyük destekçilerinden biri" diye devam ediyor haber. "Futbolcuyu tanıyor ve takıma ne gibi katkılar sağlayabileceğini biliyor. Ayrıca, soyunma odasındaki yeniden yapılanma sürecinde kalecinin sahip olabileceği değeri de anlıyor."

Voetbal International'ın yakın zamanda bildirdiği gibi, Flekken de gündemdeymiş. Sport ise Cruijff'in artık Yann Sommer'e yöneldiğini ekliyor. 37 yaşındaki kaleci bu yaz transfer ücreti ödemeden ayrılabilir.

Inter ile olan sözleşmesi bu ayın sonunda sona eriyor. İsviçre milli takımında 94 kez forma giyen kaleci, sözleşmesini uzatmayacak gibi görünüyor ve bu da Cruijff'in harekete geçmek istemesine neden oluyor.

Sommer, Ajax kadrosuna çok ihtiyaç duyulan deneyimi kazandırabilir. Bayern Münih ve Inter ile kazandığı lig şampiyonlukları ve ayrıca bir Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi ile zengin bir deneyim birikimi getiriyor.