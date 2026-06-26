Ajax, yaz transfer dönemindeki ikinci transferini kesinleştirdi

Ajax, Jano Monserrate’yi kadrosuna kattı. Voetbal International ve Marca’nın haberine göre, Atlético Madrid’in orta saha oyuncusu şu anda Amsterdam’da bulunuyor ve 2030 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Çarşamba günü AS ve Marca, Ajax'ın Monserrate'nin transferi konusunda ileri aşamadaki görüşmelerde olduğunu bildirmişti. Anlaşma artık resmiyet kazandı.

Monserrate'nin İspanya'nın başkentindeki sözleşmesinin bir yılı daha vardı; geçen sezon ilk kez A takımda forma giymişti. Atlético 1 formasıyla toplamda iki maça çıktı.

Yirmi yaşındaki Monserrate, daha önce İspanya U19 Milli Takımı'nda forma giymiş bir ofansif orta saha oyuncusu.

Monserrate'nin, teknik direktör Jordi Cruijff'in keşfettiği bir oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Cruijff, büyüdüğü ve daha sonra uzun yıllar çalıştığı İspanya'da güçlü bir ağa sahip.

Ajax’ın bu oyun kurucuyu kadrosuna katmak için Madrid’e tam olarak ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor. Monserrate, Fouad Zahouani’den sonra Cruijff’in yaz transfer döneminde kadroya kattığı ikinci isim oldu.