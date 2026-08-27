Ajax, Viktor Tsygankov’u resmen kadrosuna kattı ve forma numarasını da hemen açıkladı

Viktor Tsygankov resmen Ajax oyuncusu oldu. Amsterdam ekibi, perşembe öğleden sonra resmi kanalları aracılığıyla 28 yaşındaki Ukraynalının Johan Cruijff ArenA’da 2029’un ortasına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Tsygankov, Amsterdam’da Paris Saint-Germain’e giden Mika Godts’tan devraldığı 11 numaralı formayı giyecek.

Ajax Teknik Direktörü Jordi Cruijff, “Viktor’un bizimle sözleşme imzalaması güzel” dedi. “Onun gelişiyle birlikte kadromuza doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli bir oyuncu kattık.”

“Ayrıca o, bizim oynamak istediğimiz oyun tarzına da aşina. Onu mümkün olan en kısa sürede oynayabilir hâle getirmek için çalışıyoruz.”

Ajax, daha önce teknik direktör Míchel Sánchez ile birlikte çalışan kanat oyuncusunun transferi için Girona ile ana hatlarda anlaşmaya varmıştı. İspanyol kulübünün bu transferden iddialara göre beş milyon avronun biraz altında bir bedel alacağı ve transfer haklarının bir kısmını elinde tutacağı belirtildi.

Tsygankov, hücum hattında her iki kanatta da görev yapabiliyor. Bu hafta sonu Telstar karşısında ilk maçına çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz. Aksi takdirde ilk sınavını bir hafta sonra, birkaç yıl önce hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen PSV karşısında verecek.

Girona için Tsygankov’un satışı büyük önem taşıyordu. Küme düşen kulüp, sağ kanat oyuncusunu maaş yükünden çıkarmayı çok istiyordu. Ayrıca hücum oyuncusu ile kulübü bu ayın başlarında da karşı karşıya gelmişti.

Tsygankov, transferi zorlamak için Girona’da oynamayı reddetti ve özel yazışmaları Instagram üzerinden paylaştı, bunun ardından İspanyol kulübü hukuki süreç başlattı. Böylece İspanya’daki dönemi, 119 resmi maç, 20 gol ve 23 asistin ardından kesin olarak sona erdi.