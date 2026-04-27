"Ajax ve PSV ile görüşmeler iyi giderse, neden olmasın?"

Ismaël Baouf, SC Cambuur'un Vriendenloterij Eredivisie'ye yükselmesinde büyük rol oynadı. Bu nedenle, yetenekli stoperin bir üst seviyeye çıkması an meselesi gibi görünüyor; belki de bu yaz bile.

Baouf (19), Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda hedeflerini açıkça dile getirmekten çekinmiyor. "Cambuur'a Eredivisie'de bir yıl daha yardım etmek isterim. Ancak Ajax ve PSV gelirse ve görüşmeler iyi giderse, neden olmasın?"

Frizya ekibinin yıldızı, başka bir alanda da hedefleri var. Geçen yıl Fas U20 takımıyla dünya şampiyonluğunu kazandı ve Mart ayında A milli takım kadrosuna girdi. Belki de en büyük ödül, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda gelecek.

"Bana kalsa, kesinlikle gitmek isterim. Dünya Kupası'nda oynamak bir çocukluk hayali," diyen Baouf, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finalist olan takım adına ilk kez sahaya çıkmayı bekliyor.

Baouf için avantajlı olabilecek bir durum ise, Fas milli takımının teknik direktörünün Mohamed Ouhabi olması. Teknik direktör, geçen yıl Ekim ayında dünya şampiyonu olan Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

"Belki bu, kadro seçim sürecinde biraz yardımcı olur, ancak nihayetinde sahada gösterdiğiniz performans belirleyicidir. Umarım bu şansı yakalarım," diyor Cambuur'un umut dolu stoperi.

Baouf, Leeuwarden'den yükselen takımla 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu var. Transfermarkt, genç oyuncunun değerini 2,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.