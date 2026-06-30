Ajax, üç oyuncuyla yollarını ayırıyor

Ajax, Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu ve Oleksandr Zinchenko ile yollarını ayırıyor. Üç oyuncunun Amsterdam’daki sözleşmeleri sona eriyor ve kendilerine yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek.

Ajax yönetimi Salı günü X'te yaptığı açıklamada, “Vitezslav, Takehiro ve Oleksandr’a kulübe gösterdikleri çaba ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz ve kariyerlerinin yeni aşamasında başarılar dileriz” dedi.

Jaros, geçen sezon Johan Cruijff ArenA’da uzun bir süre ilk tercih edilen kaleciydi. Sakatlık sorunları nedeniyle Çek kaleci, kış tatilinden sonra yerini kış transferi Maarten Paes’e bırakmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Jordi Cruijff, Marc-André ter Stegen’i birinci kaleci olarak görüyor. FC Barcelona’nın Alman kalecisi için bir kiralama anlaşması üzerinde çalışılıyor.

Zinchenko, 1 Şubat’ta Ajax ile yarım yıllık bir sözleşme imzaladı. Bir hafta sonra, sol bek ve orta saha oyuncusu için işler feci şekilde ters gitti. Ciddi bir çapraz bağ sakatlığı, eski Manchester City ve Arsenal oyuncusunu aylardır sahalardan uzak tutuyor.

Tomiyasu da kış transfer döneminde Ajax'a katılmıştı. Pazartesi günü Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenen Japon savunma oyuncusu, sakatlıklara yatkın olduğu ortaya çıktı ve sadece 236 dakika forma giyerek takımdan ayrılıyor.

Serie A’ya yükselen Venezia’nın Tomiyasu’ya ilgi duyduğu söyleniyor. Ajax’tan ayrılacak olan sağ bek’in bir İtalya macerasına nasıl baktığı ise bilinmiyor.