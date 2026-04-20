Goal.com
Canlı
AMSTERDAM - Mika Godts of Ajax, Kenneth Taylor of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, and Wout Weghorst of Ajax celebrate the 1-0 goal scored by Mika Godts of Ajax during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and SC Heerenveen at the Johan Cruijff ArenA on November 1, 2025, in Amsterdam, Netherlands.
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Ajax transferi kesin olarak rafa kaldırıldı: 'Artık ilgi yok'

Transfers
Ajax
W. Weghorst
Schalke 04

Wout Weghorst bu yaz Schalke 04'e transfer olmayacak. Ajax'ın forveti son günlerde bu Alman kulübüyle sıkça anılıyordu, ancak Sky Sport'a göre kulüp içinde artık ona ilgi kalmadı. 

33 yaşındaki forvet, bu sezon Ajax formasıyla 29 resmi maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti. Almanya'da, tecrübeli oyuncu Edin Dzeko'nun kariyerini sonlandırması durumunda onun olası halefi olarak adı geçiyordu. Weghorst'un sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor, bu nedenle transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.

Gazeteci Dirk Große Schlarmann'a göre, Weghorst bir süre önce kulübe önerildi. "Schalke'nin başka planları olduğu için, o bu planlarda hiç yer almıyor" deniyor.

Böylece Weghorst'un Bundesliga'ya olası dönüşüyle ilgili söylentiler sona erdi. Yükselmeye doğru hızla ilerleyen Schalke, başka takviyelere yöneliyor. Kulüp, seçici davranmak istiyor ve forvette bilinçli olarak farklı bir profil tercih ediyor.

Bu arada Weghorst'un geleceği gündemde kalmaya devam ediyor. Hollanda'da uzun süredir FC Twente'ye geri döneceği konuşuluyor. Ancak bu birleşmenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hiç de kesin değil.

Eredivisie
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Ajax crest
Ajax
AJX
Bundesliga II
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Geert-Jan Jakobs'a göre, bu olası transfer konusunda şüpheler ortaya çıktı. "Bir süre önce bunun gerçekten gerçekleşeceğini duymuştum, ancak şimdi onun da ne istediği konusunda tereddütleri olduğu söyleniyor. Onu kadrosuna katmak isteyen yabancı kulüpler de var," dedi. Bu nedenle Enschede'ye transferi eskisi kadar kesin değil.

Ayrıca FC Twente'de başka faktörler de rol oynuyor. Kulüp, özellikle Ricky van Wolfswinkel'in olası ayrılığı göz önünde bulundurularak, farklı bir tipte bir forvet arıyor. Sam Lammers, yararlı bir pas noktası olarak görülüyor, ancak henüz gerçek bir golcü kimliği kazanmış değil.

O halde asıl soru, Weghorst'un bu tabloya uyup uymayacağıdır. Jakobs, forvetin gelmesinin Lammers'ın gelişimine yardımcı olup olmayacağını yüksek sesle sorguladı. Şu an için durum belirsizliğini korurken, Weghorst Ajax'ta hâlâ ilk forvet olarak düzenli olarak sahada yer alıyor.

