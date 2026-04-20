Ajax transferi kesin olarak rafa kaldırıldı: 'Artık ilgi yok'

Wout Weghorst bu yaz Schalke 04'e transfer olmayacak. Ajax'ın forveti son günlerde bu Alman kulübüyle sıkça anılıyordu, ancak Sky Sport'a göre kulüp içinde artık ona ilgi kalmadı.

33 yaşındaki forvet, bu sezon Ajax formasıyla 29 resmi maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti. Almanya'da, tecrübeli oyuncu Edin Dzeko'nun kariyerini sonlandırması durumunda onun olası halefi olarak adı geçiyordu. Weghorst'un sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor, bu nedenle transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.

Gazeteci Dirk Große Schlarmann'a göre, Weghorst bir süre önce kulübe önerildi. "Schalke'nin başka planları olduğu için, o bu planlarda hiç yer almıyor" deniyor.

Böylece Weghorst'un Bundesliga'ya olası dönüşüyle ilgili söylentiler sona erdi. Yükselmeye doğru hızla ilerleyen Schalke, başka takviyelere yöneliyor. Kulüp, seçici davranmak istiyor ve forvette bilinçli olarak farklı bir profil tercih ediyor.

Bu arada Weghorst'un geleceği gündemde kalmaya devam ediyor. Hollanda'da uzun süredir FC Twente'ye geri döneceği konuşuluyor. Ancak bu birleşmenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hiç de kesin değil.

Geert-Jan Jakobs'a göre, bu olası transfer konusunda şüpheler ortaya çıktı. "Bir süre önce bunun gerçekten gerçekleşeceğini duymuştum, ancak şimdi onun da ne istediği konusunda tereddütleri olduğu söyleniyor. Onu kadrosuna katmak isteyen yabancı kulüpler de var," dedi. Bu nedenle Enschede'ye transferi eskisi kadar kesin değil.

Ayrıca FC Twente'de başka faktörler de rol oynuyor. Kulüp, özellikle Ricky van Wolfswinkel'in olası ayrılığı göz önünde bulundurularak, farklı bir tipte bir forvet arıyor. Sam Lammers, yararlı bir pas noktası olarak görülüyor, ancak henüz gerçek bir golcü kimliği kazanmış değil.

O halde asıl soru, Weghorst'un bu tabloya uyup uymayacağıdır. Jakobs, forvetin gelmesinin Lammers'ın gelişimine yardımcı olup olmayacağını yüksek sesle sorguladı. Şu an için durum belirsizliğini korurken, Weghorst Ajax'ta hâlâ ilk forvet olarak düzenli olarak sahada yer alıyor.