Ajax, Ter Stegen’e ‘Marc-André’ yerine ‘Marc’ diyor: işte nedeni

Son günlerde Ajax'ın kanallarını takip edenlerin dikkatini çekmiş olabilir; yeni kaleci artık Marc ter Stegen olarak anılıyor. Oysa kısa süre öncesine kadar Marc-André ter Stegen olarak biliniyordu. De Telegraaf bunun nedenini biliyor.

Ajax, salı günü Ter Stegen'in transferini açıkladı. Kaleci, bir süre önce Amsterdam ekibiyle anlaşmaya varmıştı ancak transferin resmiyet kazanması uzun sürdü.

Bu artık gerçekleşti. 34 yaşındaki kaleci bu sezon FC Barcelona'dan kiralandı.

Ajax, transfer haberinde onun gelişinden Marc ter Stegen olarak söz etti. Sonraki haberler ve videolarda da Amsterdam ekibi ona ‘Marc-André’ değil, yalnızca ‘Marc’ dedi.

De Telegraaf bunun nedenini biliyor. Gazete, “Bunun, Alman kalecinin talebi üzerine olduğu ortaya çıktı; dolayısıyla kendisi artık Ajax'ta Marc ter Stegen olarak anılacak” diye yazdı. Tecrübeli file bekçisi, örneğin Instagram'da da artık kendisini Marc ter Stegen olarak tanıtıyor.

Ayrıca De Telegraaf'ın aktardığına göre, Ajax'ta şimdiye kadar alışıldığı şekilde anılmak istemeyen tek isim Ter Stegen değil. Teknik direktör Míchel, bundan böyle Míchel Sánchez olarak anılacak.

Kalecinin kendi tercihi doğrultusunda Voetbalzone da bundan böyle ‘Marc-André ter Stegen’ yerine ‘Marc ter Stegen’ yazacak. Teknik direktör ise Voetbalzone tarafından bundan sonra ilk kez ‘Míchel Sánchez’ olarak anılacak, makalenin geri kalanında ise yalnızca ‘Míchel’ denecek.