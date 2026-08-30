Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez: "O, yeni Virgil van Dijk olabilir"

Míchel Sánchez, Aaron Bouwman’ın gelişiminden son derece memnun. Ajax teknik direktörü, Telstar karşısında alınan 0-4’lük galibiyetin ardından genç stoperi Virgil van Dijk ile bile kıyasladı.

Bouwman, pazar günü Amsterdam ekibinde savunmanın göbeğinde 90 dakika sahada kaldı ve takımıyla birlikte Velsen-Zuid’de kalesini gole kapattı. Ajax, özellikle ilk yarıda Telstar karşısında zorlandı, ancak devre arasının ardından farkı açarak rahat bir galibiyete ulaştı.

“Bouwman bence çok iyi oynadı” diyerek başladı Míchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında. İspanyol teknik adam, aynı zamanda savunmacının geliştirmesi gereken yeterince nokta olduğunu da görüyor.

“İkili mücadelelerde, seken toplarda ve bazı pozisyonlarda vücut duruşunda kendisini hâlâ geliştirmesi gerekiyor” diye açıkladı Míchel. “Ama inanılmaz derecede yetenekli ve gelişimini sürdüreceğini, öğrenmeye devam edeceğini ve çok çalışmayı bırakmayacağını bekliyorum.”

Ardından Míchel dikkat çekici bir benzetmede bulundu. “Oyun tarzına baktığınızda, bence yeni Van Dijk olabilir” dedi Ajax teknik direktörü.

Basın toplantısı sırasında Míchel’e, Bouwman’ın Ajax formasıyla görev yaptığı hiçbir maçı hiç kaybetmediği de hatırlatıldı. “Evet, bunu biliyorum. Ama bu yalnızca Aaron’ın payesi değil, tüm takımın payesi” yanıtını verdi.

Míchel, Telstar karşısındaki gol yemeden tamamlanan maçı da tamamen stoperine yazmak istemedi. “Bugün gol yemedik ama diğer maçlarda da kalemizde goller gördük. Bu asla tek bir oyuncuyla ilgili değildir, her zaman takımla ilgilidir.”