Ajax teknik direktörü Míchel, olası transfer hakkında dikkat çekici derecede dürüst: "Bize çok uygun"

Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, Ajax - FC Sion maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Viktor Tsygankov hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Ukraynalı hücum oyuncusu, sık sık Ajax'a transferiyle anılıyor. De Telegraaf'a göre Ajax, kanat oyuncusu için beş milyon euronun biraz altında bir bedel ödeyecek.

Tsygankov ile Míchel, oyuncunun şu anda hâlâ sözleşmeli olduğu Girona'da birlikte geçirdikleri dönemden birbirlerini tanıyor. Basın toplantısında Míchel'e, Tsygankov'un olası gelişi soruldu.

“O, olağanüstü çalışma etiğine sahip çok iyi bir oyuncu. Takımımız için muazzam bir kazanım olabilir” diye söze başladı.

“Takıma kolayca uyum sağlar ve fırsatları iyi değerlendirebilir. Ayrıca çok güçlü, dikine oynayabilen bir oyuncu” diyerek İspanyol teknik adam, eski öğrencisi hakkında sözlerini tamamladı.