Ajax teknik direktörü García: "Bunu başarırsa, harika bir oyuncu olacak"

Óscar García, Jorthy Mokio'nun geleceğini Ajax'a bağlamasından memnun. Amsterdam ekibinin teknik direktörü, Ajax'ın ligin son sırasındaki Heracles Almelo'yu 3-0 mağlup etmesinin ardından ESPN'e verdiği demeçte, "Onun için çalkantılı bir dönemdi" dedi.

İspanyol teknik direktör, Mokio'nun Almelo'daki performansının ardından dürüst bir değerlendirmede bulundu. "Onun daha iyi maçlar oynadığını görmüştüm. Jorthy sözleşme imzalamadan önce yaşanan her şeyle başa çıkmak kolay değil. Bu dönem onun için kolay geçmedi."

Hemen ardından şunları ekledi: "Ancak bizim düşündüğümüz gibi gelişirse, harika bir oyuncu olacak." García, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunda büyük bir potansiyel görüyor.

Ajax, Heracles deplasmanında maçı 0-3 kazandı. Buna rağmen García tam olarak memnun değil ve takımının daha fazlasını yapabileceğini vurguluyor. "Bu galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarımıza adıyorum. Bu bizim için çok önemli."

İspanyol teknik direktöre göre, konuk takım maça ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. "Ama daha fazla gol atmalıydık," diyor García oyuncularına.

81. dakikada Takehiro Tomiyasu'ya gösterilen kırmızı kart, Ajax'ın deplasman galibiyetine gölge düşürdü. Japon savunma oyuncusu, Lequincio Zeefuik'i yere düşürdü ve hakem Martin van den Kerkhof tarafından oyundan atıldı.

"Bence %50-50'lik bir durumdu," diye iç geçiren Ajax teknik direktörü, "Sonuçta golyemediğimiz için mutluyum ve bence hakem doğru kararı verdi. Çünkü Heracles gol atamadı," diye ekledi.