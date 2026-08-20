Marcos Leonardo, perşembe akşamı daha ilk on dakika dolmadan Ajax taraftarının büyük bir bölümünü öfkelendirdi. Forvet, FC Sion karşısında Amsterdam ekibini öne geçirebilecek iki çok net fırsat yakaladı, ancak iki pozisyonda da topa düzgün vuramadı.

İlk dev fırsat daha 6. dakikada geldi. FC Sion savunmasındaki karambolün ardından Julian Brandt topu adeta Leonardo’nun önüne bıraktı, ancak hücum oyuncusu topu tamamen ıskaladı ve böylece 0-1 için çok önemli bir fırsatı harcamış oldu.

Üç dakika sonra Leonardo için işler yine ters gitti. Ajax bir kez daha iyi bir atak geliştirdi, ancak forvet topa tam vuramadan ayağı kaydı ve bu yüzden ikinci denemesi de neredeyse hiç tehlike yaratmadı. Leonardo’nun daha önce Ajax formasıyla oynadığı maçlarda da tam olarak aynı şeyi birkaç kez yaşadığı olmuştu.

Bu durum, örneğin Ajax Showtime’da hemen eleştiri yağmurunu beraberinde getirdi. Bir taraftar, “Leonardo konusunda şimdiye kadar ‘ona zaman verelim’ tarafındaydım, ama her hareketiyle bu daha da zorlaşıyor” diye yazarken, bir başkası şu sonuca vardı: “Dev bir fiyaskoya dönüşüyor.”

Diğer taraftarlar da Leonardo’nun kalitesinden açık açık şüphe etmeye başladı. “Bence yanlış Leonardo gelmiş” sözleri alaycı şekilde dile getirilirken, başka bir kullanıcı da “Biz nasıl bir forvet aldık? Bu olamaz” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise kısa kesti: “Leonardo resmen fiyasko transfer.”

Eleştirilerin artmasında, Ajax’ın bu yaz Leonardo için ödediği yüksek bonservis bedeli de etkili oldu. Amsterdam ekibi, 23 yaşındaki Brezilyalıyı temmuz ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den 20 milyon euronun biraz altında bir bonservis bedeliyle transfer etti ve onunla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir taraftar alaycı şekilde “Leo’nun fişi duruyor mu?” derken, bir başkası da “Ayakkabılarının altında krampon var mı gerçekten?” diye sordu.

Bazı taraftarlar artık Ajax’ın geçmişteki hayal kırıklığı yaratan transferleriyle kıyaslamalar yapıyor. Bir taraftar, “Leonardo bizim Iván Gabrich ’26’mız” diye yazarken, bir başkası da hemen ona katıldı: “Aklıma gelen de tam olarak Gabrich’ti.” 1996’da Amsterdam’a gelen ve on lig maçında gol atamayan Arjantinli eski forvet, Ajax tarihinin en büyük fiyasko transferlerinden biri olarak biliniyor.

Alaycı bir başka yorum da şöyle geldi: “Tamam, şimdi gerçekten Jordi’nin bu Leonardo’yu bir korfbol sahasından alıp almadığını merak etmeye başlıyorum.”