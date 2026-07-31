Ajax'tan FC Volendam'a cömert jest

Ajax, FC Volendam’a yönelik cömert bir jest yapıyor; De Telegraaf bunu doğruluyor. Kras Stadyumu’ndaki hazırlık maçının bilet satışlarından elde edilen tüm gelir, Keuken Kampioen Divisie ekibine gidecek.

Amsterdam kulübü, geçtiğimiz sezonun son bölümündeki misafirperverlik nedeniyle FC Volendam’a bu şekilde teşekkür etmek istiyor. Ajax, Avrupa kupaları için oynanan play-off’larda FC Groningen ve FC Utrecht ile yaptığı maçlar için balıkçı kasabasındaki stadyumu kullanabilmişti.

FC Volendam teknik direktörü Patrick Busby, sabah gazetesine yaptığı açıklamada, “Ajax’a bunun için son derece müteşekkiriz. Yayın gelirleri Ajax’ın, stadyum gelirleri ise bizim. Bu çok güzel bir paylaşım” dedi.

Busby, “Ajax yönetimi, kulüp olarak bize ve tüm çalışanlara ne kadar minnettar olduğunu birkaç kez iletti. Misafirperverliğimizden son derece memnun kaldılar. Ayrıca bir hafta içinde üç maçı sorunsuz şekilde kaldıran zeminimizden de çok övgüyle söz ettiler. Ajax, ne kadar memnun kaldığını birçok şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

Volendam yöneticisine teşekkür olarak Ajax yönetimi tarafından bir hediye takdim edildi. “Tüm personelimizle birlikte Harry Styles’ın konserlerinden birine gitmemize izin verildi.” Ajax, Harry Styles’ın Johan Cruijff ArenA’da on konser vermesi nedeniyle play-off maçları için başka bir stadyuma yönelmek zorunda kalmıştı; bu yüzden stat maçlar için kullanılamıyordu.

Ajax ile FC Volendam’ın hazırlık maçında karşı karşıya gelmesi zaten bir süredir planlanıyordu. “Ajax, ilk takımlar arasındaki hazırlık maçının pazar günü oynanmasını güzel buldu, biz de elbette öyle. Bu, lig yeniden başlamadan önce hazırlık döneminin güzel bir kapanışı.”

Busby, kulübünün iki kulübün antrenörleri arasında bilgi alışverişi konusunda adım atmak istediğini vurguladı. “Bu konuda gerçekten adım atmak istiyoruz. Ayrıca Jordi Cruijff ile çok iyi ilişkilerim var, daha önce de Alex Kroes ile öyleydi. Bundan Kayden Wolff’un dönüşü gibi güzel gelişmeler çıktı. Bu açıdan iş birliğinden son derece memnunum.”