Ajax'tan bir oyuncu ayrılmak için can atıyor: "Artık bıktı!"

De Telegraaf’ın Kick-offpodcast’inde Mike Verweij, Ajax kadrosunun sezonun bir an önce bitmesini iple çektiğini aktarıyor. Takım sadece sportif açıdan büyük zorluklar yaşamakla kalmıyor, bazı oyuncular da kadrodaki dinamiklerle ilgili sorunlar yaşıyor.

Verweij, geçen Pazar günü FC Utrecht'e (1-2) yenildikleri maçın hemen ardından Ajax kaptanının sözlerine atıfta bulunarak, "Örneğin Klaassen, bunun şimdiye kadar yaşadığı en acı sezon olduğunu söyledi" diye başlıyor.

"Herkes son yıllarda kalitenin kaybolduğunu görüyor," diye devam ediyor Verweij, ardından Pim Sedee, Klaassen'in de bunun bir parçası olduğunu belirtiyor. "İyi bir Ajax'ta Klaassen, Ajax'ta asla sözleşmeli oyuncu olarak kalmazdı," diyor Valentijn Driessen de.

“Durum aynen böyle. Everton’da tutunamadı, Werder Bremen’de fena değildi ama Inter’de sadece yedek kulübesinde oturdu… Davy Klaassen artık Ajax’ı daha iyi hale getirecek biri değil. Hatta bu Ajax’ı bile,” diyor Driessen sert bir şekilde.

Verweij, kadro oluşturulurken işlerin çoktan çığırından çıktığını belirtiyor. “Kadronuzda çok fazla yaşlı oyuncu varsa ve bunlar yedek kulübesine alındıklarında da oldukça alaycı davranıyorlarsa, bu elbette bir sorundur.”

“Sezon başında Pasveer de vardı. Kadronun yaş dağılımı açısından tüm bu yapı…”, diye iç çekiyor Verweij, Ajax kadrosunda şu anda da özellikle ‘çok huysuzluk’ hakim olduğunu belirtiyor.

“Weghorst, Utrecht karşısında 1-1’i yaptı ama artık bitti. O artık tamamen bitti,” diyor Verweij. “Ve bu sezonun ardından FC Twente’ye giderse, belki de Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynar.”

Ajax ve NEC'in mağlubiyetleri sonucunda FC Twente, Eredivisie'de üçüncü sırayı ele geçirdi. Tukkers, son maçını Eindhoven'da PSV ile oynayacak, ancak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma şansını hâlâ koruyor.