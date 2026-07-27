Dusan Tadic, Ajax’a geri dönmüyor; kariyerine NEC’te devam ediyor. Algemeen Dagblad’ın haberine göre Amsterdam ekibi, Sırp oyuncuyu geri getirmek için son bir girişimde daha bulundu ancak onu Johan Cruijff ArenA’ya dönüş konusunda ikna edemedi.

37 yaşındaki hücum oyuncusu, Nijmegen ekibiyle iki sezonluk sözleşme imzaladı ve böylece NEC’e kulüp tarihinin belki de en ses getiren transferini kazandırdı. Nijmegen temsilcisi daha önce de Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck ve Edgar Barreto gibi isimleri De Goffert’e geri getirmişti ancak Tadic’in gelişi daha da büyük bir hamle olarak görülüyor.

NEC yatırımcısı Marcel Boekhoorn, görüşmelerde önemli bir rol oynadı. Taraflar arasında haftalardır temas sürerken Boekhoorn, teknik direktör Dick Schreuder ve yardımcı antrenör Haris Medunjanin ile birlikte Tadic’i bizzat ikna etmek için Belgrad’a uçtu.

Ancak son sözü esas olarak Schreuder söyledi. Tecrübeli teknik adamın, Tadic’le Alfred Schreuder’in FC Twente’de (yardımcı) antrenör olarak görev yaptığı döneme uzanan uzun yıllara dayanan iyi bir ilişkisi bulunuyor. O günden bu yana ikili temasını hiç kesmedi.

Tadic daha önce bu takdirini kamuoyu önünde de dile getirmişti. Ajax’ın Nisan 2022’de PEC Zwolle ile oynadığı maçın ardından Schreuder’in takımının oyununu övmüştü. Sırp yıldız o dönemde ESPN kameralarına, "Zwolle’a ve teknik direktörlerine büyük bir iltifat etmem gerekiyor. Cesur oynuyorlar. Bu bizim için zordu" demişti.

Belgrad ziyaretinde Schreuder ve Medunjanin, planlarını Tadic’e sundu. Bu sunum öyle büyük bir etki yarattı ki tecrübeli oyuncu, maddi açıdan çok daha fazla kazanabileceği yurt dışındaki kulüplerden gelen teklifleri geri çevirmeye karar verdi.

Sonunda Ajax bile Tadic’in fikrini değiştirmeyi başaramadı. AD’ye göre Amsterdam kulübü, tecrübeli hücum oyuncusunu daha çok soyunma odası için önemli bir güç olarak görüyordu. Tadic ise kendisini hâlâ sahada büyük değer yaratabilecek bir oyuncu olarak görüyor. Vizyon farkı sonunda aşılamadı.

Tadic, NEC tercihiyle birlikte kariyerindeki bir sonraki adıma da şimdiden hazırlanıyor. Hücum oyuncusu, aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olmak istiyor ve Nijmegen’de bu alanda da kendisini geliştirme fırsatı bulacak.