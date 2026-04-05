"Ajax'ta buna hemen kötü yönetim deniyor, ama elbette öyle değil"

Michael van Praag, “Goedemorgen Eredivisie” programında yaptığı açıklamada, Ajax’ta kötü yönetim uygulandığını düşünmediğini belirtti. Eski Denetim Kurulu Başkanı, 1 Şubat itibarıyla Ajax’tan ayrılan Alex Kroes’un atanmasına da değindi.

“Ajax söz konusu olduğunda hemen kötü yönetim kelimesi akla geliyor, ama elbette durum öyle değil,” diyor bir buçuk yıl önce Ajax'tan ayrılan van Praag. “O zamanlar (Sven, red.) Mislintat'ın mirasıyla uğraşıyorduk. Denetim kurulu bunu mümkün olduğunca çözmeye çalıştı.”

Van Praag, o dönemde sorunun tamamen çözülmesinin üç yıl süreceğini tahmin etmişti. “Şu anda ikinci yılımızdayız ve iyileşmeler görüyorum, ancak henüz olması gerektiği gibi değil. Kötü yönetim kelimesini reddediyorum, çünkü Ajax’ta durumu tersine çevirmek için çalışıyorlar.”

Alex Kroes’un atanması sırasında Van Praag, Ajax taraftarlarının eleştirilerinin hedefindeydi. Kroes, içeriden bilgi sızdırarak işlem yapmakla suçlanıyordu. “Onu atayamayacağımızı düşündük ve bunun üzerine çok fazla eleştiri aldık.” Kroes, geçtiğimiz günlerde Kale & Kokkie Podcast’inde, uzaklaştırma cezasının haksız olduğunu söyledi.

“Eh, öyle değilmiş. AFM (Finansal Piyasalar Otoritesi) artık içeriden bilgi sızdırarak işlem yapıldığına karar verdi. Ve borsaya kayıtlı bir şirket iseniz, o kişiyi CEO olarak atayamazsınız, bu hiçbir yerde olmaz!” dedi Van Praag. “Kroes şimdi böyle diyorsa, kendi çıkarlarını koruyor demektir.”

Ajax'ın eski yöneticisi, Kroes'un CEO olarak uygun olduğunu düşünse de onu atayamadılar. “Başka seçeneğimiz yoktu. Ben yine aynı şeyi yapardım ve haleflerim de öyle yapardı. Başka çare yok.”

“O zamanlar belki de yanlış bir politika idi, ama şimdi bir toparlanma politikası,” diye ekliyor Van Praag.