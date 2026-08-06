Ajax, Shelbourne FC ile oynadığı ilk maçta Konferans Ligi play-off’larında yer alma yolunda sağlam bir temel attı. Amsterdam ekibi ilk düdükten itibaren oyunu domine etti ve skoru 3-0’a kadar taşıdı, ancak son bölümde gereksiz bir gol yedi: maç 3-1 sona erdi. Rövanş gelecek hafta perşembe günü İrlanda’da oynanacak.

Míchel dikkat çekici şekilde yaz transferlerinin neredeyse tamamını maça yedek kulübesinde başlattı. Kalede yeni transfer Marc ter Stegen yerine Maarten Paes tercih edilirken; Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare yedek başladı. Ayrıca sağ bekte Lucas Rosa’nın yerine Anton Gaaei görev yaptı ve Paris Saint-Germain ile kişisel anlaşmaya varmasına rağmen Mika Godts da ilk 11’de yer aldı. Brandt, oyuna sonradan girerek Ajax formasıyla resmi maçlardaki ilk maçına çıktı.

Ajax ilk düdükten itibaren hemen hücuma yöneldi ve birkaç dakika içinde bir penaltı kazandı. Godts, ceza sahası içinde Ali Coote’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ancak VAR’ın müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Belçikalı hücum oyuncusu topun başına kendisi geçti ve altıncı dakikada penaltıyı sakin bir şekilde ortadan ağlara gönderdi: 1-0. Shelbourne ardından kalabalık şekilde savunmaya çekildi, ancak Amsterdam ekibinin ataklarını uzun süre durdurmayı başaramadı.

Yirminci dakikada Steven Berghuis’in ara pasında Wijndal son anda şut fırsatı bulamazken, iki dakika sonra gol yine geldi. Berghuis bir kez daha Wijndal’a doğru mükemmel bir uzun top gönderdi. Wijndal ceza sahasında topu çok iyi kontrol etti ve düşerken sağ ayağıyla skoru 2-0 yaptı.

Ajax bundan sonra da üstün taraf olmaya devam etti ve Oscar Gloukh ile üçüncü gol için çok önemli bir fırsat yakaladı. Orta saha oyuncusu soldan gelişen bir atakta topla buluşturuldu, ancak zayıf vuruşu kaleci Conor Beach için neredeyse hiç sorun yaratmadı. Ardından Wijndal, ilk yarının sonlarına doğru Gaaei’nin ortasını da üstten auta gönderdi.

İkinci yarının başlamasının ardından Ajax kısa süre içinde bir kez daha vurdu. Berghuis, 50. dakikada sağ kanattan içeri kıvrılan bir orta yaptı. Dolberg akıllı bir koşuyla rakibinin önüne geçti ve topu yakın mesafeden Beach’in arkasına dokundurdu: 3-0.

Godts kısa süre sonra Shelbourne savunmacılarından birinin elle oynamasının ardından bir kez daha beyaz noktadan gecenin ikinci golünü atma şansı yakaladı. Godts penaltıyı son derece zayıf kullandı ve Beach’in kurtarışını engelleyemedi.

Ardından Leonardo, Ajax’taki ilk golünü atmak için birden fazla fırsat yakaladı, ancak Brezilyalı oyuncu üç kez topu yandan auta gönderdi. Shelbourne 84. dakikada beklenmedik şekilde farkı azalttı: Paes önce Coote’un şutunu çıkardı, ardından Kelly dönen topu ağlara göndererek skoru 3-1’e getirdi.