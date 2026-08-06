Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Shelbourne FC ile karşı karşıya gelecek. Tamamen dolu Johan Cruijff ArenA’da başlayacak maçın ilk düdüğü saat 20.00’de çalacak ve karşılaşma televizyondan ve ücretsiz bir yayın üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadele Ziggo Sport tarafından yayınlanacak. Ziggo aboneleri, Amsterdam ekibinin performansını canlı izlemek için saat 20.00’den itibaren 14. kanalı açabilecek.

Ziggo aboneliği olmayan futbolseverler de Ajax - Shelbourne maçında hiçbir şeyi kaçırmak zorunda kalmayacak. Karşılaşma, Ziggo Sport Free üzerinden ücretsiz bir hesapla izlenebilecek.

Ziggo Sport Totaal abonelerinin maçı takip etmek için birden fazla seçeneği bulunuyor. Karşılaşma Ziggo’da 401. kanalda, KPN’de 233. kanalda ve Odido’da 160. kanalda yayınlanacak; ayrıca Ziggo Sport Totaal uygulaması da kullanılabilecek.

Ajax, FK Vojvodina’yı iki maç sonunda eleyerek üçüncü eleme turuna ikna edici bir şekilde yükseldi. Sırbistan temsilcisi hem ilk maçta hem de rövanşta 4-1 mağlup edildi ve Ajax toplamda 8-2’lik skorla tur atladı.

Shelbourne, bir önceki turda Estonya ekibi Nõmme Kalju FC’yi geçti. İrlanda kulübü sahasındaki maçı 5-2 kazandı ve bu sayede rövanştaki 2-1’lik yenilgiye rağmen tur atladı.

Konuk ekip, ulusal ligde zorlu bir sezon geçiriyor ve şu anda beşinci sırada yer alıyor. Shelbourne ayrıca geçen hafta sonu alt sıralardaki Waterford’a 1-0 mağlup oldu.

Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, Shelbourne karşısında Marc ter Stegen, Julian Brandt ve Tolu Arokodare’den yararlanabilecek. Üç yeni transfer UEFA’ya zamanında bildirildiği için İrlandalı rakiple oynanacak ilk maçta forma giyebilecek.