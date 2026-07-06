Ajax, Sean Steur'u devasa bir bedel karşılığında sattı

Algemeen Dagblad gazetesi, Sean Steur’un Newcastle United’a sansasyonel bir transferi tamamlamak üzere olduğunu bildiriyor. Söylentilere göre Ajax, bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 27 milyon avroya ulaşabilecek bir transfer ücreti konusunda neredeyse anlaşmaya varmış durumda.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu da Premier League kulübüyle genel hatlarıyla anlaşmaya vardı. Newcastle'da beş sezonluk bir sözleşme hazır bekliyor; böylece Steur, son formalitelerin tamamlanmasının ardından 2031 ortasına kadar The Magpies'e bağlanacak.

Steur’un kısa süre içinde Ajax’ın antrenman kampından ayrılıp İngiltere’ye gitmesi bekleniyor. Transferin resmi olarak tamamlanabilmesi için orada, sağlık kontrolü ve son görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Bu transfer sürpriz olarak karşılanıyor, zira uzun süredir Steur’un geleceğini Ajax’a bağlayacağı düşünülüyordu. Bu yılın başlarında, o dönemki teknik direktör Alex Kroes ile yeni bir sözleşme konusunda geçici bir anlaşmaya varmıştı.

Ancak yetenekli orta saha oyuncusu, önce yeni teknik direktör Jordi Cruijff’in sportif planlarını beklemek istedi. Sonraki görüşmeler, sonuçta Amsterdam’da kesin bir sözleşme uzatmasına yol açmadı.

Ortaya çıkan durum, son haftalarda Steur’u Ajax’tan koparmaya çalışan birçok kulübün dikkatini çekti. Yüksek transfer bedeli, birçok ilgilenen kulüp için bir engel teşkil etse de, Newcastle United bu transferi gerçekleştirmek için her şeyi göze almaya hazır olduğunu gösterdi.

Steur, on yıldır Ajax’ın altyapısında yer alıyor ve geçen sezon geçici teknik direktör Fred Grim yönetiminde A takımda kesin olarak kendini kanıtladı. Orta saha oyuncusu, Eredivisie’de yirmi lig maçına çıktı ve bu maçlarda bir gol attı (Feyenoord’a karşı oynanan “Klassieker” maçında).