Ajax savunma hattı için en güçlü adayı kadrosuna kattı

Thilo Kehrer sezonu Ajax'ta tamamlayacak. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, salı günü X'te yaptığı ve artık klasikleşen "here we go" paylaşımında, Amsterdam ekibinin AS Monaco'nun savunmacısıyla sözlü anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kehrer, Monaco'dan kiralık olarak geliyor ve Romano'ya göre kiralık transfer sözleşmesini de zaten imzaladı. Almanya Milli Takımı'nın 28 kez formasını giyen oyuncunun sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Algemeen Dagblad, salı günü daha önce Kehrer'in savunmayı güçlendirmek için önemli bir aday olduğunu bildirmişti. İddialara göre Ajax'ın ödeyeceği kiralama bedeli iki milyon euro ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

29 yaşındaki Kehrer'in AS Monaco ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar sürüyor. Oyuncu, sezonun ilk lig maçlarında ise yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı.

Ajax ile Monaco'nun kiralık transferi henüz resmen doğrulaması gerekiyor. Beklenti, Amsterdam'dan kısa süre içinde beyaz duman çıkması yönünde.

Kehrer hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabiliyor ve ayrıca önemli bir tecrübeyi de beraberinde getiriyor. Alman oyuncu, VfB Stuttgart ve Schalke 04 altyapılarında yetişti, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Kehrer, 2022'de West Ham United'a transfer oldu. İki yıl sonra ise önce kiralık olarak Monaco'ya geçti. Fransız kulübü daha sonra oyuncunun bonservisini aldı. Kehrer, kariyeri boyunca Almanya Milli Takımı formasını da 28 kez giydi.