Ajax, Şampiyonlar Ligi maçına 17 kişilik kadroyla çıkacak

Pozitif testler, Ajax'in birçok futbolcusunu Midtjylland maçı kadrosuna dahil edememesine sebebiyet verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak temsilcisi , birçok as futbolcusunu takım kafilesine almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax'ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.

Daha fazla takım

Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.