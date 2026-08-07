Ajax, bu yaz masaya iyi bir teklif gelmesi halinde Youri Baas’ın ayrılığına açık. De Telegraaf’ın Ajax muhabiri Mike Verweij’e göre 23 yaşındaki savunmacı, Amsterdam’da bir bakıma olan bitenin bedelini ödeyen isim olmuş durumda.

Verweij, durumu Kick-off podcast’inde değerlendirirken Josip Sutalo’nun olası ayrılığı da gündeme geldi. Hırvat savunmacının, ülkesindeki medyaya göre Benfica’nın teklifi de dahil olmak üzere birden fazla teklif aldığı belirtiliyor.

“Bazı başka oyuncuların da ayrılmasına izin verilebileceğini duydum ve Ajax’ın, teklif gelmesi halinde Youri Baas için yapılacak bir öneriyi değerlendirmeye bile hazır olduğunu öğrendim” diye ekledi Verweij.

Gazeteciye göre Baas’ın kadro içindeki konumu, Daley Blind’in dönüşünden bu yana değişti. Verweij, “Baas biraz olan bitenin bedelini ödeyen isim gibi görünüyor” derken, aynı zamanda teknik direktör Míchel Sánchez’in sol ayaklı savunmacıya güvendiğini de vurguladı.

“Shelbourne maçının ardından Míchel Sánchez ile de konuştuk ve o, Baas konusunda oldukça kendinden emin. Ondan gerçekten çok şey bekliyor.”

Bu güvene rağmen Ajax, ilgilenen bir kulübün cazip bir teklifle gelmesi halinde satış ihtimalini dışlamıyor. Verweij, “Bence iyi bir teklif gelirse, satış da konuşulabilir hale gelir” sonucuna vardı.

Baas daha önce PSV ile de anılmıştı ancak Eindhoven ekibine transferi gerçekçi görünmüyor. Verweij, PSV’nin olası bir hamlesi için “Ancak büyük bir para çantasıyla gelirlerse” dedi. “Bence Ajax onu Hollanda’daki rakipleri dışında herkese satmak istiyor.”