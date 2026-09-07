Pol van Boekel, bu sezonun yarısında hakemlik kariyerini noktalayacak. Bu haberi Mike Verweij, Pazartesi günü De Telegraaf’ın Kick-off podcastinde duyurdu.

Van Boekel, cumartesi günü Ajax - PSV (1-3) maçında VAR hakemiydi. Bu karşılaşmanın ardından, Ruben van Bommel’in Aaron Bouwman’a yaptığı faul sonrası olası kırmızı kart için hakem Sander van der Eijk’i ekran başına çağırmadığı gerekçesiyle kendisine ciddi eleştiriler yöneltildi.

“Şunu da söylemek istiyorum...”, diye söze başlıyor Verweij. “Pol van Boekel, sanırım Porto - Manchester City maçında VAR hakemi olmak için Porto’ya gidiyor, futbol emekliliğine ayrılmak üzere.”

“Sanırım plan, onun aralık ya da ocak ayında bırakması. Onunla devam edilip edilmemesi konusunda biraz tartışma var. Ama o zaman bu tür kararları çok fazla vermemelisin ya da aslında vermeyi unutmamalısın.”

Podcaste yer alan Valentijn Driessen ise KNVB’nin Van Boekel’le yolları ayırıp ayırmama konusunu çok iyi düşünmesi gerektiğini savunuyor. “İtibarı o kadar yüksek ki”, diyerek başlıyor Driessen.

“UEFA ona şu anda Şampiyonlar Ligi’nin ilk turunda oynanan tek ciddi maçı veriyor. O zaman KNVB onu öyle kolayca bir kenara mı itecek?”

“Bunu gerçekten iki kez düşünmek gerekir. Çünkü yeniden o pozisyonda, bütün büyük maçlarda görev alan birini bulana kadar...”