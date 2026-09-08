Ajax - PSV maçının ardından Pol van Boekel, Şampiyonlar Ligi'nde de eleştirilerin hedefinde

FC Porto - Manchester City (0-2) maçının ikinci yarısında tartışmalı anlar yaşandı. Marc Guéhi'nin Gabri Veiga'nın yüzüne yaptığı dirsek darbesi cezasız kalırken, VAR Pol van Boekel'e yönelik eleştiriler yükseldi.

Manchester City savunmacısı, FC Porto oyuncusuyla girdiği ikili mücadelede koluyla rakibinin yüzüne temas etti. Hakem Szymon Marciniak pozisyonu cezasız bırakırken, Van Boekel de saha kenarındaki ekrandan olayı incelemesi için kendisini kenara çağırmadı.

Veiga çarpışmanın ardından sarsıldı ve tedavi için saha kenarına gitmek zorunda kaldı. Ancak Portekiz ekibinde forma giyen İspanyol orta saha oyuncusunun oyundan çıkması gerekmedi.

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, saha kenarında ellerini havaya kaldırarak Guéhi'nin neden hakem ekibi tarafından cezalandırılmadığını sorguladı. Ev sahibi takımın oyuncuları ve taraftarları da öfkeliydi.

Geçen hafta sonunda da Van Boekel'e yönelik eleştiriler vardı. VAR olarak görev yapan Van Boekel, Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Sander van der Eijk'i kenara çağırmadı.

De Telegraaf'tan Mike Verweij pazartesi günü Van Boekel'in emekliliğe doğru ilerlediğini bildirdi. Kick-Off programında, "Bana göre aralık ya da ocakta bırakması düşünülüyor. Onunla devam edip etmemeleri konusunda biraz tartışma var. Ama o zaman bu tür kararları çok fazla vermemek, ya da aslında vermeyi unutmak gerekir" ifadeleri kullanıldı.