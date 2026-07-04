Ajax, Cumartesi günü Panathinaikos ile oynayacağı hazırlık maçıyla yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu karşılaşma, Amsterdam ekibinin teknik direktörü Míchel’in ilk kez takımın yedek kulübesinde yer alacağı gayri resmi ilk maçı olmasıyla dikkat çekiyor.

Maç, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ermelo (Gelderland) şehrindeki EFC'58 spor kompleksinde başlayacak. Ajax, bu maçla yeni futbol sezonunun ilk karşılaşmasını oynayacak.

Taraftarlar, Ajax’ın resmi kanalları üzerinden maçı ücretsiz olarak canlı takip edebilir. Maç, Ajax Uygulaması’ndan, kulübün web sitesi (www.ajax.nl) üzerinden ve Amsterdam ekibinin YouTube kanalından izlenebilir.

Yayın saat 16.45'te başlayacak. Sunucu Hein van den Bogaert maç öncesi analizini sunarken, eski Ajax oyuncusu Vurnon Anita da yorumcu olarak programa katılacak.

Hollanda dışında bulunan taraftarlar da prensip olarak aynı kanallardan maçı canlı olarak izleyebilir. Ancak Yunanistan, Kıbrıs, Brezilya, Rusya ve Mısır için yayın kısıtlamaları geçerli olduğundan, bu ülkelerde maç izlenemeyecektir.

Panathinaikos ile oynanacak maçın ardından Ajax, beş hazırlık maçı daha oynayacak. 10 Temmuz’da AEK Larnaca ile karşılaşılacak, ardından VfL Bochum (15 Temmuz), Olympiakos (18 Temmuz), Burnley (26 Temmuz) ve FC Volendam (2 Ağustos) ile maçlar oynanacak.

Hazırlık maçları arasında Ajax, Avrupa sezonuna da başlayacak. 23 Temmuz’da Amsterdam ekibi, Conference League’in ikinci ön eleme turunda FK Vojvodina ile Ferencváros arasındaki çift maçın kaybedeni ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş maçı 30 Temmuz’da Johan Cruijff ArenA’da saat 20.00’de başlayacak.