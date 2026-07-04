Ajax - Panathinaikos hazırlık maçı iki dakika içinde yarıda kesildi

Ajax ile Panathinaikos arasındaki hazırlık maçı Cumartesi öğleden sonra iki dakika içinde durduruldu. Hakem Alex Bos, Ajax taraftarlarının saha kenarında ateşlediği çok sayıda havai fişek ve meşale nedeniyle maçı geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

İlk düdüğün çalınmasından hemen sonra Ermelo'daki saha üzerinde yoğun bir duman bulutu oluştu. Çok sayıda havai fişek ve yanan meşaleler nedeniyle görüş o kadar kısıtlanmıştı ki Bos, maçı durdurma kararı aldı.

Ajax ve Panathinaikos oyuncuları, dumanın dağılması için yapılan çalışmalar sürerken ara sırasında sahada beklediler. Birkaç dakika bekledikten sonra maç yeniden başlatılabildi.

Ajax, hazırlık döneminin ilk hazırlık maçına Maarten Paes'i kalede başlatarak başladı. Savunma hattını Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Owen Wijndal oluştururken, orta sahada Youri Regeer, Oscar Gloukh ve Sean Steur yer aldı.

Forvette teknik ekip, Steven Berghuis, Don-Angelo Konadu ve Pharell Nash’i tercih etti. Nash, özel nedenlerle maça katılamayan Mika Godts’ın yerine ilk 11’de yer aldı.

Ayrıca Ajax’ın maç kadrosunda yer almayan birkaç oyuncu daha vardı. Caio Henrique, Kasper Dolberg ve Oliver Edvardsen, bu hafta antrenmanlara yeterince katılamadıkları için sahaya çıkacak kadar formda değillerdi.

Panathinaikos ile oynanacak maç, Ajax için hazırlık döneminin ilk maçı olacak. Karşılaşma, Ermelo’daki EFC '58 sahasında oynanacak ve kulübün resmi kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.