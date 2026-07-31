Ajax, orta sahasıyla kesin olarak yollarını ayırdı

Kian Fitz-Jim, Ajax’tan kesin olarak Torino’ya transfer oldu. Amsterdam kulübü bunu resmen duyurdu. Orta saha oyuncusunun Johan Cruijff ArenA’daki sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu. Daha önce Ajax’ın bu transferden kasasına üç milyon euro koyacağı da ortaya çıkmıştı.

Ajax, Fitz-Jim’e kulüpte geçirdiği yıllar için teşekkür etti ve Serie A’daki yeni macerasında ona başarılar diledi. Ayrılan oyuncunun açıklamalarına ise yer verilmedi.

Gianluca Di Marzio, salı günü Ajax’ın orta saha oyuncusunun transferi için Torino ile görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Ancak herhangi bir bonservis bedeli belirtmemişti.

Bunu yapan ise Nicola Schira oldu. Onun aktardığına göre Ajax ile Torino, dört milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Fitz-Jim için Haziran 2030’a kadar sürecek bir sözleşme hazırlandı.

Fitz-Jim, Hollanda’nın en çok şampiyon olan takımının A takımında toplam 72 maça çıktı. Bu süreçte yedi gol attı ve iki asist yaptı. Ajax, oyuncuyu kısa bir süreliğine Excelsior’a kiralamış, burada da 12 karşılaşmada forma giymişti.

Bu arada Torino, Ajaxlı oyuncunun transferiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Fitz-Jim’in yeni kulübü, geçen sezon Serie A’yı 12. sırada tamamladı.