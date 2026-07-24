Míchel, perşembe günü Ziggo Sport'ta kendisine Marc-André ter Stegen sorulduğunda güldü. Ajax teknik direktörü, FC Barcelona kalecisine ilgi olduğunu inkâr edemedi.

Yüzünde bir gülümsemeyle, FK Vojvodina ile oynanacak Avrupa karşılaşması öncesinde konuşan Míchel, "Bu haber herkes tarafından biliniyor" dedi. "İlgi duyduğumuz bir oyuncu. Ama henüz burada değil."

"Söyleyebileceğim tek şey, şu anda burada olan kalecilerden memnun olduğum. Ajax'ı geliştirmek için çalışmayı sürdürüyorum. Transferlerle ilgili olarak Jordi Cruijff, neye ihtiyacımız olduğunu biliyor" diyen teknik adam, topu Ajax'ın sportif direktörüne attı.

Ajax, Ter Stegen'i Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmak ve maaşının bir kısmını karşılamak istiyor. Ancak mali sorunlar nedeniyle iki kulüp arasında henüz bir kiralama anlaşması imzalanmadı.

Mundo Deportivo, salı günü Ajax'ın Ter Stegen konusunda sabrını kaybetmeye başladığını bildirdi. Öte yandan, 34 yaşındaki Alman kalecinin yakında Amsterdam'da yine de tanıtılacağına dair umut var.

"Ajax olarak mümkün olan en iyi seçeneklerin peşindeyiz. Ve şu anda elimizde bulunan oyuncu grubundan memnunum" diyen Míchel, yeni sezona başlayan oyuncularına büyük güven duyuyor.