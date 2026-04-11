Ajax, önümüzdeki yazın en önemli transfer hedefini kaçıracak gibi görünüyor

Transfer piyasası uzmanı Mounir Boualin'in bildirdiğine göre, Ajax, Takehiro Tomiyasu'nun yazın ardından Amsterdam'da oynamayacağından endişe ediyor. Amsterdam kulübü, Arsenal gibi takımlarda forma giymiş olan bu oyuncuyu kesinlikle kadrosunda tutmak istiyor.

Geçtiğimiz kış, Japon oyuncu transfer ücreti ödemeden Ajax'a katıldı. Defans oyuncusu, uzun süren sakatlıklar nedeniyle yıllardır maç oynamamıştı.





Artık tamamen formuna kavuşmuş durumda ve Amsterdam ekibinde hemen etkileyici bir performans sergiliyor. Bu nedenle kulüp, önümüzdeki sezon onu kadroda tutamayacağını düşünüyor.

Tomiyasu'nun yaz aylarında birçok kulüp arasından seçim yapabileceği gerçeğinin yanı sıra, maaşı da büyük bir rol oynuyor. Ajax, onun taleplerini karşılayamayacağından korkuyor.

Hollanda'nın rekor şampiyonu Tomiyasu'yu kadrosuna katmayı başaramazsa, kulüp sol bek pozisyonuna ciddi bir yatırım yapmak istiyor. Owen Wijndal artık planlarda yer almıyor gibi görünüyor.

Boualin ayrıca, koşullar uygun olursa Ajax'ın Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmaya çalışacağını, ancak tercihin hazır bir oyuncuya yöneleceğini de belirtiyor. Ukraynalı oyuncu çapraz bağ sakatlığı yaşıyor.