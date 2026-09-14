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Bart DHanis

Çeviri:

Ajax önemli bir adım atıyor ve sözleşmeyi yenileyip “ciddi şekilde iyileştirecek”

Ajax

Mike Verweij’in De Telegraaf’ta aktardığına göre Dies Janse, Ajax’taki sözleşmesini uzatacak. Stoper, 2030 ortasına kadar imza atacak ve mevcut sözleşmesi de "ciddi şekilde iyileştirilecek".

Janse, geçen sezon Ajax tarafından FC Groningen’e kiralanmıştı. Hollanda’nın kuzeyindeki kulüpte çok etkileyici bir performans sergiledi ve bu nedenle geçen yaz Belçika’dan kendisine ilgi vardı.

Haberlere göre Club Brugge, sol ayaklı oyuncuyu Ajax’tan koparmak için girişimlerde bulundu ancak Jordi Cruijff, ayrılığına kesinlikle yanaşmadı.

Teknik direktör, onu Ajax’ın gelecekteki stoperi olarak görüyor ancak Janse bu sezon şu ana kadar yedek rolüyle yetinmek zorunda kaldı.

Yirmi yaşındaki savunmacı, bu sezon sol stoperde Youri Baas ve Daley Blind’in gerisinde kaldı. Ancak Telstar maçında (0-4 galibiyet) doksan dakika forma giydi.

Zeeland doğumlu oyuncu, Ajax tarafından 2020’de Sparta’nın altyapısından 30 bin euro karşılığında transfer edilmişti. O tarihten bu yana A takımda dokuz kez oynadı.

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