Ajax, cumartesi günü hazırlık dönemindeki dördüncü hazırlık maçını oynayacak. Teknik direktör Míchel’in takımı, De Toekomst Spor Kompleksi’nde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç televizyonda yayınlanmayacak, ancak Amsterdam kulübünün resmi kanalları üzerinden ücretsiz olarak canlı olarak izlenebilecek.

Ajax - Olympiakos maçı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Hazırlık maçı, Amsterdam'daki De Toekomst Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanacak.

Taraftarlar, Ajax’ın resmi kanalları üzerinden maçı ücretsiz olarak canlı izleyebilir. Kulüp, maçı Ajax Uygulaması, resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlayacak. Maç öncesi programı saat 15.30’da başlayacak.

Hollanda dışında bulunan taraftarlar da çoğu durumda aynı kanallardan maçı canlı olarak takip edebilir. Yalnızca Yunanistan, Kıbrıs, Brezilya, Rusya ve Mısır’da yayın hakları nedeniyle canlı yayın mevcut değildir.

Ajax, yeni sezona hazırlıklarının son aşamasına girmiştir. Amsterdam ekibi daha önce üç hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Şu ana kadar elde edilen sonuçlar şunlar: Panathinaikos’a karşı 1-3 mağlubiyet, AEK Larnaca’ya karşı 1-0 galibiyet ve VfL Bochum’a karşı 1-1 beraberlik. Olympiakos, cumartesi günü bu hazırlık dönemindeki dördüncü rakip olacak.

Bu, Ajax için sezonun ilk resmi maçı öncesindeki son hazırlık maçı olacak. Önümüzdeki Perşembe günü Ajax, Conference League ikinci ön eleme turunun ilk ayağı kapsamında Sırbistan’da FK Vojvodina’ya konuk olacak.

Yunanistan’ın önde gelen kulübüyle oynanacak maçın ardından programda iki hazırlık maçı daha yer alıyor. Ajax, 26 Temmuz’da İngiliz Burnley’i ağırlayacak, ardından 2 Ağustos’ta FC Volendam ile oynayacağı iç saha maçıyla hazırlık dönemini tamamlayacak.

Ajax’ın önümüzdeki maç programı şu şekilde:

18 Temmuz, 15.30: Ajax - Olympiakos (hazırlık maçı)

23 Temmuz, 20.00: FK Vojvodina - Ajax (Conference League ön eleme)

26 Temmuz, 14.00: Ajax - Burnley (hazırlık maçı)

30 Temmuz, 20.00: Ajax - FK Vojvodina (Conference League ön eleme)

2 Ağustos, 14.30: Ajax - FC Volendam (hazırlık maçı)

Maçı buradan canlı izleyin: