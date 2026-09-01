Ajax muradına erdi: bir numaralı hedef salı günü Schiphol’e iniyor

Ajax ile AS Monaco, Thilo Kehrer’in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Algemeen Dagblad ve De Telegraaf’a göre Almanya Milli Takımı formasını 28 kez giyen oyuncu, Ajax’a transferini tamamlamak için salı günü Amsterdam’a uçacak.

Ajax’ın Kehrer’e olan ilgisi salı günü ortaya çıktı ve o מאז bu yana gelişmeler hızla ilerledi. Amsterdam ekibi, tecrübeli savunmacıyı kısa süre içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Kehrer, Monaco’dan bir sezonluğuna kiralanacak. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor, bu nedenle savunmacı sezonun ardından prensipte Fransa’ya geri dönecek.

Alman oyuncunun salı öğleden sonra Amsterdam’da olması bekleniyor. Burada transferine ilişkin son detayları görüşecek ve ardından Johan Cruijff ArenA’da sağlık kontrolünden geçecek.

Ajax, Kehrer ile savunmanın merkezine istediği tecrübeyi kazandırmış oluyor. Teknik direktör Míchel Sanchez, bu bölgede kadrosunun gerekli deneyime sahip bir oyuncuyla takviye edilmesini istiyordu.

Ajax için şimdi en önemli kalan öncelik yeni bir sol kanat oyuncusu. Teknik direktör Jordi Cruijff, o pozisyon için Sunderland’den Simon Adingra ile Espanyol’dan genç Leo Salazar Hinojosa’yı kadroya katmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.