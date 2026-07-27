Ajax, Julian Rijkhoff’u bir sezonluğuna FC Andorra’ya kiraladı. Amsterdam ekibi bunu resmi kanalları aracılığıyla doğruladı. 21 yaşındaki santrfor, İspanya Segunda División ekibine hemen katılıyor ve 2027 yazına kadar burada forma giyecek. Kiralama anlaşmasında ayrıca satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Dikkat çeken nokta ise Ajax’ın, Rijkhoff’u kiralamadan önce sözleşmesini bir yıl uzatmış olması. Oyuncunun kontratı artık 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Böylece Amsterdam kulübü, santrforun kiralık döneminin ardından bonservissiz ayrılmasını engellemiş oldu; FC Andorra da oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katırma fırsatı elde etti.

Rijkhoff, 2024 kışında Ajax’a geri dönmüştü. Amsterdam ekibi, oyuncuyu Borussia Dortmund’dan yaklaşık 1,4 milyon euro karşılığında geri almıştı. Hücum oyuncusu daha önce de Amsterdam’daki altyapıdan yetişmiş, ancak 2021’de Alman devine transfer olmayı seçmişti.

Rijkhoff’un Ajax’taki yeni dönemi ise sonunda hayal kırıklığıyla sonuçlandı. A takımındaki resmi debutunu 15 Şubat 2024’te Conference League’de FK Bodø/Glimt’e karşı iç sahada oynanan maçta yaptı. Sonuç olarak Ajax A takımında yalnızca 11 resmi maça çıkabildi.

Santrfor, geçen sezon Almere City FC’deki kiralık döneminde de tecrübe kazandı ve 44 maçta 19 gol ile 4 asist üretti.