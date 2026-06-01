"Ajax milyonlarca euroluk transferin eşiğinde: geriye sadece maaş sorunu kaldı"

Türk Hürriyet gazetesi, Trabzonspor'un Ahmetcan Kaplan'ı Türkiye'ye geri getirmek için can attığını bildirdi. Ancak maaş konusu, görüşmelerde hâlâ bir engel teşkil ediyor.

Kaplan, geçen sezon Ajax tarafından NEC'e kiralanmıştı. İyi performansına rağmen, Türk oyuncunun Amsterdam'da bir geleceği kalmadı.

23 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor, bu nedenle Ajax bu yaz onu satmak zorunda kalacak.

Amsterdam kulübü, 2022 yılında sol ayaklı oyuncu için 9,5 milyon euro ödemişti. Kaplan, o dönemde Trabzonspor'dan transfer edilmişti.

Transfermarkt'a göre Kaplan'ın şu anki değeri 7 milyon euro. Hürriyet, Ajax ve Trabzonspor'un 4 milyon euroluk bir anlaşmaya yakın olduğunu yazıyor.

Ancak Kaplan'ın maaşı hâlâ büyük bir engel teşkil ediyor. Ajax'ta şu anda yıllık 1,6 milyon euro kazanıyor. Trabzonspor'dan yıllık 2,5 milyon euro talep ediyor, ancak bu, kuzey Türkiye'deki kulüp için çok fazla.







