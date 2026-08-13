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Bart DHanis

Çeviri:

Ajax, Mika Godts’un yerine Steven Bergwijn’ı düşünüyor

Transfers
Ajax

Ajax, Steven Bergwijn için Al-Ittihad nezdinde girişimde bulundu. Amsterdam kulübü, onu yeniden Johan Cruijff ArenA’ya getirme ihtimalini araştırdı; Mounir Boualin’in aktardığına göre.

Salı günü Voetbal International’da çıkan haberde, Bergwijn’ın Al-Ittihad’dan bonservisine ödenen bedelin (21 milyon euro) küçük bir kısmı karşılığında ayrılabileceği belirtildi.

Ajax, sol kanatta oynayan Bergwijn’la yakından ilgileniyordu. Oyuncu, Mika Godts’un olası bir satışı halinde onun yerine düşünülebilirdi.

Ancak Bergwijn’ın Amsterdam’a dönmesi büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek. Boualin’e göre Al-Ittihad fikrini değiştirdi ve hücum oyuncusu, sona ermek üzere olan Suudi Arabistan’daki sözleşmesini yine de uzatabilir.

Kulüp şu anda onunla 2028 ortasına, hatta 2029’a kadar sürecek yeni bir sözleşme için görüşüyor. Bu nedenle Bergwijn’ın geleceği Suudi Arabistan’da görünüyor, ancak oyuncunun önce teklifi kabul etmesi gerekiyor.

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Boualin’e göre PSV, Tottenham Hotspur ve Ajax’ın eski oyuncusuyla Avrupa’dan birden fazla kulüp ilgileniyordu, ancak Amsterdam kulübünün rekor transferi (32 milyon euro) için hepsi eli boş kalıyor.

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